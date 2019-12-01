Cae “El Puma”, segundo presunto participante en un feminicidio en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 15:51:46

Morelia, Mich., a 14 de noviembre de 2025.– En un operativo de la Fiscalía del estado, fue detenido Samuel “N”, alias El Puma, señalado como el segundo presunto responsable del feminicidio que estremeció a la colonia Valladolid el pasado 11 de julio.

La captura, realizada por la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, se derivó de labores de inteligencia que, según fuentes oficiales, venían siguiéndose desde hace meses.

De acuerdo con información obtenida durante la investigación, El Puma habría actuado en complicidad con otro individuo ya detenido, formando parte de una dupla que ingresó al domicilio de Virginia Karen S., donde presuntamente la privaron de la vida.

Tras el hallazgo de la víctima, personal pericial desplegó diligencias en la zona y una cadena de indicios terminó apuntando directamente hacia Samuel “N”, cuyo nombre ya circulaba en reportes internos como pieza clave en el crimen.

Con las pruebas reunidas, un Juez de Control emitió la orden de aprehensión que finalmente fue cumplida por agentes de la Policía de Investigación, cerrando así el cerco que durante meses rodeó al presunto feminicida.

El detenido ya se encuentra a disposición de la autoridad judicial, que en las próximas horas determinará su situación jurídica.