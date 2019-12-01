Detienen a 5 personas, aseguran armas de fuego y estupefacientes en acciones del Plan Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 14:01:33

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- En distintos operativos realizados en Michoacán, corporaciones federales y estatales detuvieron a cinco personas y aseguraron diversas armas, cargadores, vehículos y paquetes de hierba y sustancias ilícitas en tres municipios de la entidad.

En Zamora, durante recorridos de vigilancia, los agentes interceptaron a tres individuos que transportaban varios paquetes con distintas drogas, además de dos rifles, un cargador y tres vehículos.

En otro punto, en Apatzingán, personal de seguridad localizó un vehículo con cuatro rifles, diez cargadores y más de doscientas municiones. Mientras que en Morelia, durante revisiones en la zona urbana, fue asegurado un lote de paquetes con hierba, equipo electrónico, teléfonos, así como herramientas utilizadas para el empaquetado de mercancía.

Los cinco detenidos, junto con todo lo asegurado en los tres municipios, fueron turnados ante el Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.