Bedolla confirma que cuerpos localizados en Capácuaro serían de presuntos implicados en homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 12:22:26
Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, dio a conocer que los dos jóvenes encontrados muertos en la comunidad de Capácuaro, Michoacán, estarían presuntamente implicados en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Los cuerpos de los jóvenes fueron abandonados a un costado de la carretera Uruapan-Paracho, a la altura de la comunicad de Capácuaro.

“Lo que sí confirma la Fiscalía (de Michoacán) es que participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos, y son también los que participaron en el homicidio (de Carlos Manzo)”, declaró.

Con esta información, serían tres los involucrados en el crimen de Manzo Rodríguez que han sido asesinados, luego de que el supuesto autor material del crimen, identificado como Miguel Ángel “N”, de 17 años de edad, fue abatido la misma noche del trágico suceso.

