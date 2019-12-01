Atacan rancho de alcalde electo de Jáltipan, Veracruz

Atacan rancho de alcalde electo de Jáltipan, Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 17:31:07
Xalapa, Veracruz, a 14 de noviembre de 2025.- Gildardo Maldonado Guzmán, alcalde electo de Jáltipan, Veracruz, dio a conocer que se registró un ataque armado por sujetos desconocidos en contra de un rancho de su propiedad.

El alcalde electo indicó que al momento de la agresión, él no se encontraba en el sitio, el cual se encuentra al sur de Veracruz, pero sí había personal de su confianza.

Asimismo, descartó que se  haya tratado de un ataque con tintas políticos, por lo que aseguró que cree todo se debe a la inseguridad que enfrenta la entidad.

También señaló que ya presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, por lo que espera que se haga justicia y den con los responsables de la agresión.

 “Tuvimos unas agresión al rancho de mi propiedad, yo me encontraba en la ciudad de Xalapa, (…) es algo muy lamentable estos hechos, yo creo que es lo que hemos estado viviendo en todo el país”, expresó.

Además aseveró que teme por su vida y la de su familia, por lo que tomará algunas medidas de seguridad tras el ataque recibido.

 

 

