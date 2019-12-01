Marina despliega mil 700 elementos como parte del Plan Michoacán por la Paz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 13:26:06
Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Marina (Semar) anunció el despliegue de mil 700 elementos navales como parte de la Operación Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia presentada este domingo en Palacio Nacional.

El almirante secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles participó en el evento junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Durante su intervención, destacó que el objetivo central del operativo es desarticular a la delincuencia organizada y reducir los índices de violencia en la entidad.

Morales Ángeles detalló que la Marina ejecutará operaciones de inteligencia, regulares, especiales y de coordinación interinstitucional, enfocadas en:

  • Detener a líderes criminales de primer y segundo nivel.

  • Neutralizar campos de adiestramiento.

  • Destruir laboratorios clandestinos y casas de seguridad.

  • Asegurar vehículos tácticos modificados para actividades delictivas.

Para estas acciones, la Semar operará en Michoacán con:

  • 1,700 elementos navales

  • 7 compañías de Infantería para operaciones permanentes

  • 2 secciones de Infantería para tareas de seguridad física contra minas terrestres

  • 2 equipos de búsqueda, localización y neutralización de explosivos

  • 2 equipos de Fuerzas Especiales

  • 1 aeronave para vigilancia y sistemas no tripulados

  • 2 helicópteros

  • 6 buques y patrullas para interdicción marítima

  • 54 vehículos terrestres

Además, durante la presentación del Plan Michoacán, se dio a conocer un proyecto para incrementar las capacidades del puerto de Lázaro Cárdenas, con el fin de impulsar el desarrollo económico en la región.

