Marina despliega mil 700 elementos como parte del Plan Michoacán por la Paz

Morelia, Michoacán, 14 de noviembre del 2025.- La Secretaría de Marina (Semar) anunció el despliegue de mil 700 elementos navales como parte de la Operación Michoacán por la Paz y la Justicia, estrategia presentada este domingo en Palacio Nacional.
El almirante secretario Raymundo Pedro Morales Ángeles participó en el evento junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla. Durante su intervención, destacó que el objetivo central del operativo es desarticular a la delincuencia organizada y reducir los índices de violencia en la entidad.
Morales Ángeles detalló que la Marina ejecutará operaciones de inteligencia, regulares, especiales y de coordinación interinstitucional, enfocadas en:
Detener a líderes criminales de primer y segundo nivel.
Neutralizar campos de adiestramiento.
Destruir laboratorios clandestinos y casas de seguridad.
Asegurar vehículos tácticos modificados para actividades delictivas.
Para estas acciones, la Semar operará en Michoacán con:
1,700 elementos navales
7 compañías de Infantería para operaciones permanentes
2 secciones de Infantería para tareas de seguridad física contra minas terrestres
2 equipos de búsqueda, localización y neutralización de explosivos
2 equipos de Fuerzas Especiales
1 aeronave para vigilancia y sistemas no tripulados
2 helicópteros
6 buques y patrullas para interdicción marítima
54 vehículos terrestres
Además, durante la presentación del Plan Michoacán, se dio a conocer un proyecto para incrementar las capacidades del puerto de Lázaro Cárdenas, con el fin de impulsar el desarrollo económico en la región.