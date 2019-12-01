Se registra ataque armado contra instalaciones de la Feria Ganadera en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:46:10

Culiacán, Sinaloa, a 2 de noviembre de 2026.- La Feria Ganadera de Culiacán fue blanco de un ataque armado, en medio de los preparativos para la realización de este tradicional evento en la capital sinaloense.

De acuerdo con los primeros reportes, sujetos armados realizaron disparos contra el inmueble, lo que provocó la movilización de las corporaciones de seguridad para atender la situación y verificar los daños ocasionados.

El ataque ocurre en un contexto de violencia que ha afectado distintas actividades sociales y económicas en Sinaloa, además de poner nuevamente bajo incertidumbre la celebración de eventos públicos que congregan a numerosas personas.

Cabe recordar que la Feria Ganadera ya había enfrentado episodios violentos en años anteriores, situación que incluso derivó en la suspensión de una de sus ediciones.

Según la información oficial, la edición 2026 se llevará a cabo del 12 al 29 de noviembre y dentro de sus instalaciones se tiene contemplada la presentación de diversos artistas en la zona del palenque, entre los que se anunciaron Edición Especial, Alegres del Barranco, El Mimoso, El Yaki, Neton Vega, Los Tucanes de Tijuana, Marca Registrada, Tombochio, Banda MS, Pancho Barraza, El Coyote, Panter Belico, Arley Pérez, así como algunos grupos locales.

Hasta el momento se desconoce si tras estos hechos se suspenderán las actividades, o continuará la caretelera tal y como había sido anunciada.