Auxilian a pasajeros tras incidente en la ruta Morelia-Pátzcuaro; hay 8 lesionados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 12:29:21

Morelia, Michoacán, a 2 de noviembre 2026.- Personal de la Guardia Civil brindó atención prehospitalaria a pasajeros de un autobús de la línea Purépecha, involucrado en un accidente vehicular registrado sobre el kilómetro 13 de la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de Uruapilla, en dirección a Pátzcuaro.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente dejó un saldo preliminar de ocho personas lesionadas, quienes se encuentran fuera de peligro. Los elementos policiales acudieron al lugar para auxiliar a los afectados y brindar atención inmediata.

En la zona, los agentes de la Guardia Civil también realizan labores de apoyo y prevención vial, con el objetivo de evitar otro incidente y salvaguardar la integridad de las y los automovilistas que transitan por esta importante vía de comunicación.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) exhorta a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones del personal operativo mientras se desarrollan las labores de atención correspondientes.