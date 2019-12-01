ASF detecta pagos a difuntos, trabajadores cesados y con licencia en sector educativo de Veracruz; irregularidades serían por más de 40 mdp

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 12:18:14

Ciudad de México, a 2 de noviembre 2026.- La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por 48 millones 657 mil 604 pesos en pagos a la nómina educativa de Veracruz durante 2025, por lo que emitió ocho pliegos de observaciones por probable daño al erario público.

Según el organismo autónomo, el año pasado se realizaron pagos a trabajadores con plazas geográficamente incompatibles y otros con licencia sin goce de sueldo, así como a personal dado de baja e incluso personas registradas como fallecidas.

De acuerdo con lo mostrado en la auditoría 2126 al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (Fone), el monto más importante corresponde a 38.9 millones de pesos pagados a 105 trabajadores que ocuparon plazas en más de un centro de trabajo, cuyas ubicaciones resultaron geográficamente incompatibles.

Igualmente, la fiscalización detectó 4.6 millones de pesos pagados a 36 trabajadores mientras tenían licencia sin goce de sueldo y otros 2.2 millones entregados a 87 empleados después de su fecha de baja.

Además, encontraron aportes a empleados que aparecían como fallecidos.