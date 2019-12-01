Choque entre automóvil y Metrobús deja un hombre sin vida y un herido en la CDMX

Choque entre automóvil y Metrobús deja un hombre sin vida y un herido en la CDMX
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 16:17:19
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Ciudad de México, a 2 de noviembre de 2026.- Un accidente vial entre un automóvil particular y una unidad del Metrobús dejó como saldo un hombre fallecido y otro lesionado, en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

El percance ocurrió en el cruce de avenida Montevideo y Eje Central, cerca de la estación Instituto del Petróleo de la Línea 6. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del vehículo particular presuntamente circulaba a exceso de velocidad y no respetó la luz roja del semáforo, por lo que terminó impactándose contra el costado izquierdo del autobús.

Tras el choque, el operador del Metrobús solicitó apoyo al Centro de Control, lo que movilizó a los servicios de emergencia para atender a los involucrados.

En el lugar, uno de los ocupantes del automóvil perdió la vida, mientras que el segundo fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

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