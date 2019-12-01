Aseguran dos tigres de Bengala durante operativo de búsqueda de agresores en Sonora

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Noviembre de 2026 a las 17:09:39

Magdalena, Sonora, a 2 de noviembre de 2026.- Un operativo de seguridad desplegado en Magdalena de Kino, Sonora, para investigar el ataque armado contra instalaciones de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), derivó en el aseguramiento de dos tigres de Bengala, tres vehículos y varias dosis de presunta droga en un inmueble de la colonia El Polvorín Dos.

La intervención fue realizada por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), durante un cateo efectuado el pasado 31 de octubre.

En el domicilio, ubicado sobre la calle Enrique Woolfolk, las autoridades localizaron dos ejemplares de tigre de Bengala, además de tres automóviles en cuyo interior encontraron 20 envoltorios con una sustancia con características similares a la metanfetamina.

Entre las unidades aseguradas se encuentra un Volkswagen Bora 2010, equipado con blindaje, donde fueron encontrados nueve envoltorios; un Nissan Altima 2013, con otros tres, y una Ford EcoSport 2006, en la que localizaron ocho paquetes adicionales. Ninguno de los vehículos contaba con reporte de robo.

Respecto a los felinos, la Profepa quedó a cargo de su atención y resguardo, por lo que fueron trasladados al Centro Ecológico de Hermosillo con el acompañamiento de médicos veterinarios y bajo custodia de elementos de seguridad.

El inmueble y los indicios encontrados quedaron a disposición de las autoridades, mientras continúan las investigaciones relacionadas con posibles delitos contra la salud y el ataque armado contra la base de la AMIC, en el que murió un agente ministerial.

La Fiscalía estatal informó que las indagatorias seguirán para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.