Localizan sin vida a regidora de La Manzanilla de la Paz, Jalisco

La Manzanilla de la Paz, Jalisco, a 13 de febrero de 2026.- La regidora de Movimiento Ciudadano en el municipio de La Manzanilla de la Paz, Blanca Esthela Álvarez, fue localizada sin vida la madrugada de este viernes dentro de su camioneta. El hallazgo ocurrió en una brecha de esta localidad, situada en los límites con el estado de Michoacán.

De manera preliminar, la Fiscalía de Jalisco informó que la funcionaria —quien contendió como candidata a la presidencia municipal en los procesos electorales de 2021 y 2024— presentaba indicios de haber sido estrangulada. Por tratarse de una mujer víctima de homicidio, la indagatoria se realiza bajo el protocolo de feminicidio.

A través de la Vicefiscalía en Investigación Regional se inició la carpeta correspondiente para reunir los datos de prueba que permitan esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Las primeras diligencias establecieron que la víctima conservaba sus pertenencias y que el vehículo no presentaba daños visibles, lo que sugiere que la agresión habría ocurrido al interior de la unidad. Asimismo, los peritajes forenses detectaron lesiones en los brazos que podrían haber sido ocasionadas por agujas, por lo que las investigaciones continúan con perspectiva de género.

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, lamentó el asesinato y recordó que Álvarez había sido candidata en dos ocasiones y era “una empresaria del sector turístico”.

“Ella fue encontrada en su vehículo, con su cinturón de seguridad puesto, sin huellas de violencia. No existe absolutamente ninguna huella de violencia, no hay disparos, no hay nada, la camioneta no tiene tampoco ninguna huella de violencia”, declaró el mandatario estatal antes de que la Fiscalía confirmara por la tarde que se trató de un homicidio.