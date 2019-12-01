Se registra aparatosa volcadura en Morelia, Michoacán; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 07:41:19
Morelia, Michoacán, 20 de agosto del 2025.- Una persona lesionada y cuantiosos daños materiales fue el saldo que dejó un aparatoso accidente vehicular en el que un vehículo terminó encima de otro que estaba estacionado, en hechos registrados en la avenida Morelos Norte en la salida a Salamanca de esta ciudad de Morelia.

Al respecto del percance se supo que sobre la referida vialidad en el sentido sur-norte circulaba un vehículo Nissan March.

En un momento determinado el conductor del automóvil perdió el control de su vehículo, se salió de la carpeta asfáltica y terminó volcándose sobre otro automóvil.

Como resultado del percance el chofer del March quedó herido, por lo que fue auxiliado por paramédicos de Protección Civil.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de las actuaciones concernientes al hecho vial.

Noventa Grados
