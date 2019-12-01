Se registra aparatosa volcadura en el Surponiente de Corregidora, Querétaro; no se reportan lesionados

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:32:58

Corregidora, Querétaro, a 4 de octubre de 2026.- Servicios de emergencias se movilizaron al libramiento Surponiente, en donde se reportó una aparatosa volcadura de un auto.

Fue a la altura de Castillo, en donde el vehículo perdió el control, a causa del presunto exceso de velocidad, lo que ocasionó que terminara volcando.

A la zona, acudieron analistas de Protección Civil del municipio de Corregidora, quienes al llegar, realizaron la valoración de las personas que iban a bordo, y determinaron,que no se encontraban lesionados.

La vialidad fue abanderada por las autoridades, quienes acudieron a tomar conocimiento del accidente, que dejó importantes daños materiales.