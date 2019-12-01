Dos hombres terminan en prisión por robo a comercio en El Marqués, Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 4 de octubre de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro obtuvo la vinculación a proceso de José Gabriel “N” y Jorge Gabriel “N” por el delito de robo a comercio, derivado de hechos ocurridos el 2 de agosto de 2026, en Ciudad Marqués, municipio de El Marqués.

De acuerdo con la investigación, los imputados habrían ingresado a una tienda de conveniencia ubicada sobre Boulevard Emperador, donde se dirigieron al área de cajas. En el lugar, ambos habrían sustraído diversa mercancía del lugar, para posteriormente retirarse a bordo de una motocicleta.

A partir de la denuncia, esta Fiscalía desarrolló los actos de investigación correspondientes. Con las características físicas proporcionadas por la persona ofendida, se realizó una consulta en la Unidad de Análisis Criminal, mediante la cual se obtuvieron datos relacionados con los probables intervinientes.

Como parte de las diligencias, se estableció que ambos habían sido detenidos previamente por hechos similares relacionados con robo a comercio con violencia. Con esta información se realizó una diligencia de reconocimiento de personas, que permitió fortalecer los datos sobre su probable intervención en los hechos investigados.

Durante audiencia inicial por citación, esta Fiscalía formuló imputación y un Juez de Control resolvió vincular a proceso a José Gabriel “N” y Jorge Gabriel “N” por robo a comercio. A ambos les fue impuesta la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de establecerse un plazo de dos meses para la investigación complementaria.