Automóvil se sale del camino y vuelca en Paseo de la República de Querétaro; conductor resulta lesionado

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:37:32

Querétaro, Querétaro, a 4 de octubre de 2026.- El conductor de un auto, resultó lesionado, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino y volcadura, en la incorporación del Fray Junípero Serra, a Paseo de la República.

Fue en dirección a Santa Rosa Jáuregui, en donde el vehículo perdió el control en la curva, lo que ocasionó que derrapara y saliera del camino.

El auto al salirse de la cinta asfáltica, quedó llantas arriba, por lo que, rápidamente, al lugar, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, valoraron al conductor, y posteriormente determinaron que no requería traslado a un hospital, ya que sus heridas fueron leves.

Policías estatales, arribaron para tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras se realizaban maniobras.