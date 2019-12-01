Automóvil se sale del camino y vuelca en Paseo de la República de Querétaro; conductor resulta lesionado

Automóvil se sale del camino y vuelca en Paseo de la República de Querétaro; conductor resulta lesionado
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:37:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 4 de octubre de 2026.- El conductor de un auto, resultó lesionado, luego de protagonizar una aparatosa salida de camino y volcadura, en la incorporación del Fray Junípero Serra, a Paseo de la República.

Fue en dirección a Santa Rosa Jáuregui, en donde el vehículo perdió el control en la curva, lo que ocasionó que derrapara y saliera del camino.

El auto al salirse de la cinta asfáltica, quedó llantas arriba, por lo que, rápidamente, al lugar, se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, para los primeros auxilios.

Una vez en la zona, valoraron al conductor, y posteriormente determinaron que no requería traslado a un hospital, ya que sus heridas fueron leves.

Policías estatales, arribaron para tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras se realizaban maniobras.

Más información de la categoria
Automóvil se sale del camino y vuelca en Paseo de la República de Querétaro; conductor resulta lesionado
Se registra aparatosa volcadura en el Surponiente de Corregidora, Querétaro; no se reportan lesionados
Dos autos terminan destrozados en accidentes en Paseo de la República de la capital queretana
Dos hombres terminan en prisión por robo a comercio en El Marqués, Querétaro
Más información de la categoria
Alerta COFEPRIS sobre la adulteración de Granulox frasco aerosol con 12 mL.
Sheinbaum encabeza festejos del Día de la Armada
La soberanía de México no se negocia: Torres Piña
Este mes inicia pago de Rita Cetina: Gaby Molina