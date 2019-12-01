Dos autos terminan destrozados en accidentes en Paseo de la República de la capital queretana

Dos autos terminan destrozados en accidentes en Paseo de la República de la capital queretana
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 4 de Octubre de 2026 a las 17:21:34
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Querétaro, Querétaro, a 4 de octubre de 2026.- A causa de la lluvia, aunado a la velocidad, este domingo, dos vehículos se accidentaron en hechos distintos, cuando circulaban sobre Paseo de la República.

Fue a la altura de Juriquilla, en donde un auto Versa, perdió el control, posteriormente se fue contra la guarnición, en donde el vehículo quedó con severos daños materiales.

Casi en la misma zona, un auto en color rojo, Honda, cayó dentro de un canal pluvial, luego de perder el control, por el asfalto mojado.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, valoraron a los conductores y determinaron que no requerían traslado a un hospital.

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