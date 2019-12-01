Se registra aparatosa volcadura en el Libramiento Sur de Morelia, Michoacán; hay un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Marzo de 2026 a las 20:55:02

Morelia, Michoacán, a 17 de marzo de 2026.- Un saldo de una persona herida y daños materiales fue el que dejó la volcadura de un vehículo, hechos registrados en el Libramiento Sur, en la bajada de Casa Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en el sentido poniente-oriente se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito, así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a una persona que estaba herida.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente a la volcadura de un vehículo Honda Civic.