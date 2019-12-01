Se registra aparatosa carambola en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí; una persona resultó con lesiones leves

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 19:09:54

Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2026.- Al menos una persona fue valorada por los servicios de emergencias, luego de un aparatoso accidente, que se registró en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí.

Fue a la altura de la localidad de Jofre, en la delegación de Santa Rosa Jáuregui, en donde se registró un choque múltiple, en el que se vieron involucrados cuatro vehículos.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas.

Una vez en la zona, realizaron la valoración de al menos una persona, afortunadamente, las lesiones no fueron graves y determinaron que no requería traslado a un hospital.

La vialidad fue abanderada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del aparatoso choque.