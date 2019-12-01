Fallece adulto mayor al estar haciendo ejercicio en el Parque Mantarraya de Querétaro, Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 19:03:16
Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2026.- Un hombre de aproximadamente 65 años de edad, perdió la vida, por aparentes causas naturales, cuando se estaba ejercitando en el Parque Mantarraya.

El parque se encuentra ubicada en la avenida Teotihuacanos, en la colonia Cerrito Colorado, lugar en donde el ahora occiso se encontraba en clase de zumba.

Posteriormente la persona se desvaneció, por lo que rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar, realizaron maniobras de RCP, sin embargo sus signos vitales.

La zona fue acordonada por policías municipales, quienes esperaron a los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

