Hieren a un hombre con arma blanca en el Centro Histórico del municipio de Querétaro 

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:56:02
Querétaro, Querétaro, a 29 de enero de 2026.- Este jueves, servicios de emergencias se movilizaron a la zona Centro de la capital queretana, en donde se reportó a una persona herida con arma blanca.

Fue entre las calles Independencia y Pino Suárez, en donde se encuentra el local, en donde la persona se encontraba herida con arma punzocortante, por lo que rápidamente se solicitó el apoyo de los rescatistas.

Una vez en el lugar, se valoró  sujeto de entre 30 y 40 años de edad, quien por las lesiones que presentó, lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

Cabe mencionar que se desconoce si las lesiones fueron auto provocadas o si alguien lo hirió, por lo que las autoridades ya realizan la investigación.

