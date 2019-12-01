Se registra accidente en laterales de Paseo 5 de Febrero del municipio de Querétaro; hay una persona fallecida y un lesionado

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 23 de Septiembre de 2025 a las 11:05:06

Querétaro, Querétaro, a 23 de septiembre de 2025.- La mañana de este martes, una persona perdió la vida y otra más resultó lesionada, luego de ser atropelladas por un vehículo, sobre carriles laterales de Paseo 5 de Febrero.

El accidente ocurrió en dirección a San Luis Potosí, poco antes del corporativo Santander, luego de que el conductor del auto perdiera el control por el presunto exceso de velocidad en el que transitaba.

Al perder el control, impactó a ambas personas, quienes estaban colocando fibra óptica, uno de ellos salió proyectado, mientras que el segundo, quedó por debajo del vehículo, el cual quedó en sentido opuesto.

A la zona acudieron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron la muerte de la persona, estabilizaron al sobreviviente y posteriormente lo trasladaron al hospital para continuar con la atención.

La zona fue acordonada por policías municipales, y esperaron el arribo de periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Es de mencionar, que el conductor del auto, fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, en donde se determinará su situación jurídica.