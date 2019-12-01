Se realiza la Primera Jornada Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro

Se realiza la Primera Jornada Anticorrupción de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 20:47:15
Querétaro, Querétaro, 21 de octubre del 2025.- Con el propósito de fortalecer la integridad institucional y fomentar una cultura de legalidad entre el personal operativo y administrativo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana realizó la Primera Jornada Anticorrupción, encabezada por el titular de la dependencia, Iován Pérez Hernández, quien destacó que, en materia de seguridad, la confianza y credibilidad son pilares esenciales para el ejercicio de la función policial.

Se contó con la participación del Magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Braulio Guerra Urbiola; el representante del Órgano Interno de Control del Sistema Estatal Anticorrupción, Óscar Bárcenas Ronquillo y el secretario de la Contraloría del Estado, Óscar García González.

Quienes compartieron reflexiones y experiencias sobre la importancia de la ética y la transparencia en el servicio público.

