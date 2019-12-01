México extradita a presunto lavador del crimen, cerebro financiero detrás de empresas fantasma en EEUU

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 21:58:29

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2025.- En un operativo silencioso pero de alto calibre, la Fiscalía General de la República (FGR) concretó la extradición de Sergio “R”, un presunto operador financiero del crimen organizado, requerido por una Corte Federal de Nueva York por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero.

De acuerdo con fuentes federales, el extraditado formaba parte de una sofisticada red que movía millones de dólares del narcotráfico a través de empresas “fantasma” en Estados Unidos, utilizando mecanismos financieros que durante años habrían evadido la mira de las autoridades.

El Gobierno de México autorizó la entrega del detenido luego de una solicitud formal del Departamento de Justicia norteamericano, la cual fue avalada tras meses de revisión judicial y diplomática. Sergio “R” había sido capturado en junio pasado en Hermosillo, Sonora, durante un discreto operativo que, según reportes, habría contado con inteligencia compartida entre ambos países.

Este martes, bajo un estricto dispositivo de seguridad, el acusado fue trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes estadounidenses lo recibieron para su traslado final rumbo a Nueva York.

La extradición representa un nuevo capítulo en la cooperación México–Estados Unidos contra las estructuras financieras del narcotráfico, en momentos en que ambos gobiernos intensifican la cacería de operadores que, sin disparar un arma, logran sostener los imperios criminales con dinero limpio y rostros respetables.