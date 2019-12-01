Encuentran a un hombre calcinado junto a su vehículo tras ataque armado en Yuriria, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 21:43:55

Yuriria, Guanajuato, 21 de octubre del 2025.- Un hombre fue localizado quemado junto a su vehículo tras un violento ataque armado e incendio registrado la tarde de este martes en la comunidad de El Moro, en el municipio de Yuriria.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados irrumpió en la comunidad a bordo de varios vehículos, y al llegar a una vivienda abrieron fuego contra el inmueble. Minutos después, los agresores incendiaron una camioneta que se encontraba estacionada frente a la casa, la cual quedó completamente calcinada.

Durante las labores de inspección en la zona, autoridades localizaron a unos metros del lugar el cuerpo sin vida de un hombre, quien aparentemente intentó escapar del ataque, pero fue alcanzado por las balas antes de ser consumido por el fuego junto a su vehículo.

Elementos de Seguridad Pública Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) acudieron al sitio para acordonar el área y solicitar la intervención de la Fiscalía General del Estado, la cual inició las investigaciones correspondientes.

Peritos y agentes de Investigación Criminal realizaron el levantamiento de indicios y ordenaron el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para determinar la causa exacta de muerte y confirmar su identidad, la cual hasta el momento permanece desconocida.

El ataque generó temor entre los habitantes de la comunidad, mientras las autoridades continúan las indagatorias para establecer el móvil del crimen y dar con los responsables de este violento hecho.