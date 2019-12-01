Hasta 50 balazos le dieron a subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, y aún volcado le siguieron disparando; Policías, en la mira del crimen: suman 28 agentes asesinados en 2025

Hasta 50 balazos le dieron a subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, y aún volcado le siguieron disparando; Policías, en la mira del crimen: suman 28 agentes asesinados en 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 20:12:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Indaparapeo, Mich., a 22 de octubre de 2025.- El asesinato del subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, ocurrido la tarde del martes, ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia que azota a las fuerzas policiales en Michoacán.

De acuerdo con los peritajes, el mando policial fue atacado cuando conducía su vehículo particular sobre la carretera Morelia – Zinapécuaro, en el tramo Indaparapeo–Álvaro Obregón. El automóvil, un Nissan Versa guinda, recibió entre 30 y 50 impactos de arma larga, lo que evidencia la brutalidad del ataque. Tras perder el control, el vehículo volcó a un costado de la vía; el subdirector murió en el acto.

La Fiscalía de Michoacán mantiene las investigaciones abiertas, mientras que operativos estatales buscan a los responsables. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque fuentes cercanas no descartan que esté relacionado con su labor en la corporación.

Este caso se suma a una ola de agresiones contra mandos policiacos en el estado. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, 28 policías han sido asesinados en Michoacán en lo que va de 2025, convirtiendo a la entidad en una de las más peligrosas para los cuerpos de seguridad del país.

Entre los casos más destacados se encuentran:

31 de mayo, Apatzingán: un comandante municipal fue emboscado y asesinado; dos agentes resultaron heridos.

17 de febrero, Apatzingán: un comandante de la Policía Federal Ministerial fue secuestrado, torturado y ejecutado.

6 de marzo, Ecuandureo: en una emboscada al coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, dos escoltas resultaron heridos, aunque el mando sobrevivió.

En total, cuatro ataques documentados en 2025 han tenido como blanco directo a mandos policiales, tres de ellos con resultado fatal. Autoridades estatales reconocen más de 30 agresiones contra fuerzas de seguridad en general en lo que va del año, lo que refleja la persistente vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad ante el crimen organizado.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Encuentran a mujer sin extremidad cefálica en una huerta de aguacate en Uruapan
Ultiman a tiros a hombre en la comunidad Cañada del Herrero, de Tarímbaro, Michoacán
Golpe de 6.5 millones de pesos al crimen: cae célula criminal en Tabasco con más de media tonelada de estupefaciente
México extradita a presunto lavador del crimen, cerebro financiero detrás de empresas fantasma en EEUU
Más información de la categoria
Encuentran a mujer sin extremidad cefálica en una huerta de aguacate en Uruapan
Ultiman a tiros a hombre en la comunidad Cañada del Herrero, de Tarímbaro, Michoacán
Hasta 50 balazos le dieron a subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, y aún volcado le siguieron disparando; Policías, en la mira del crimen: suman 28 agentes asesinados en 2025
Congreso de Michoacán confirma sesión solemne en Apatzingán pese a asesinato de líder limonero; escuelas cancelan su participación en el desfile del 22 de octubre
Comentarios