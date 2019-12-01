Hasta 50 balazos le dieron a subdirector de la Policía de Indaparapeo, Michoacán, y aún volcado le siguieron disparando; Policías, en la mira del crimen: suman 28 agentes asesinados en 2025

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 20:12:07

Indaparapeo, Mich., a 22 de octubre de 2025.- El asesinato del subdirector de Seguridad Pública de Indaparapeo, Víctor Daniel Velázquez Castillo, ocurrido la tarde del martes, ha vuelto a encender las alarmas sobre la violencia que azota a las fuerzas policiales en Michoacán.

De acuerdo con los peritajes, el mando policial fue atacado cuando conducía su vehículo particular sobre la carretera Morelia – Zinapécuaro, en el tramo Indaparapeo–Álvaro Obregón. El automóvil, un Nissan Versa guinda, recibió entre 30 y 50 impactos de arma larga, lo que evidencia la brutalidad del ataque. Tras perder el control, el vehículo volcó a un costado de la vía; el subdirector murió en el acto.

La Fiscalía de Michoacán mantiene las investigaciones abiertas, mientras que operativos estatales buscan a los responsables. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, aunque fuentes cercanas no descartan que esté relacionado con su labor en la corporación.

Este caso se suma a una ola de agresiones contra mandos policiacos en el estado. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, 28 policías han sido asesinados en Michoacán en lo que va de 2025, convirtiendo a la entidad en una de las más peligrosas para los cuerpos de seguridad del país.

Entre los casos más destacados se encuentran:

31 de mayo, Apatzingán: un comandante municipal fue emboscado y asesinado; dos agentes resultaron heridos.

17 de febrero, Apatzingán: un comandante de la Policía Federal Ministerial fue secuestrado, torturado y ejecutado.

6 de marzo, Ecuandureo: en una emboscada al coordinador de la Guardia Nacional en Michoacán, dos escoltas resultaron heridos, aunque el mando sobrevivió.

En total, cuatro ataques documentados en 2025 han tenido como blanco directo a mandos policiales, tres de ellos con resultado fatal. Autoridades estatales reconocen más de 30 agresiones contra fuerzas de seguridad en general en lo que va del año, lo que refleja la persistente vulnerabilidad de los cuerpos de seguridad ante el crimen organizado.