Golpe de 6.5 millones de pesos al crimen: cae célula criminal en Tabasco con más de media tonelada de estupefaciente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 22:22:43

Villahermosa, Tabs., a 21 de octubre de 2025.– Un golpe certero al crimen organizado asestaron fuerzas federales en Tabasco, al desmantelar una célula delictiva que pretendía inundar las calles con más de 33 mil dosis de estupefaciente, además de media tonelada de cannabis, con un valor estimado de 6.5 millones de pesos.

En dos operaciones simultáneas, elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, la SSPC federal y la Policía Estatal, lograron la detención de tres presuntos integrantes del crimen organizado dedicados al narcomenudeo y robo de transporte de carga.

Cunduacán: vehículo blindado al crimen

La primera intervención se registró en el municipio de Cunduacán, donde las fuerzas de seguridad interceptaron un vehículo sin placas y con impactos de bala. En su interior viajaban dos sujetos que transportaban más de 32 mil dosis de cristal, 560 de cocaína, 450 de piedra, así como un arma larga, un cargador con ocho cartuchos y un chaleco táctico.

El hallazgo confirmó que el grupo no solo distribuía droga, sino que también circulaba armado y preparado para enfrentarse a las autoridades.

Nacajuca: media tonelada de marihuana en fuga frustrada

Horas después, en el Ejido Lomitas del municipio de Nacajuca, un hombre intentó escapar cuando observó un operativo en la zona. Sin embargo, fue alcanzado y, al revisar su camioneta de carga, se descubrió un arsenal táctico y alrededor de 608 kilogramos de marihuana listos para su distribución.

En el vehículo también se encontraron una pistola, cargadores, seis chalecos tácticos y tres placas balísticas, elementos que evidencian el nivel de organización y protección con el que operaba esta célula.

Golpe al bolsillo del narco

De acuerdo con estimaciones oficiales, solo las drogas incautadas en el primer operativo representan una afectación económica directa de 6.5 millones de pesos a las estructuras criminales que operan en la región del sureste mexicano.

Las autoridades informaron que los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, y se abrió una carpeta de investigación por delitos relacionados con narcotráfico, portación de armas y delincuencia organizada.