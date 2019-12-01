Localizan a hombre sin vida en Celaya, Guanajuato

Localizan a hombre sin vida en Celaya, Guanajuato
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2025 a las 21:04:59
Celaya, Guanajuato, 21 de octubre del 2025.- Un hombre de más de 30 años de edad fue localizado sin vida dentro de un canal en la comunidad de Jofre, en la ciudad de Celaya, Guanajuato.

Poco después de las 7:00 de la noche el reporte de tal suceso, provocó desplazamiento policiaco a dicha zona.

Elementos municipales y Guardia Nacional confirmaron el suceso por lo que dieron parte a la Fiscalía de la Región C y cuerpos de Bomberos.

Socorristas acudieron al sitio quienes cuentan con equipo especial para sustraer el cuerpo y al terminar del trabajo de campo por parte de Agentes de Investigación y Peritos, el cuerpo de la víctima fue llevado al Semefo lo que arrojará temporalidad y las causas del fallecimiento.

Noventa Grados
Comentarios