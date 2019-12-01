Impunidad fomenta asesinatos de luchadores sociales; quienes asesinaron a Hipólito Mora son verdugos de los limoneros: Memo Valencia

Morelia, Mich., a 21 de octubre de 2025.- Ante el escenario de inseguridad e impunidad que vive Michoacán como nunca antes había sucedido, desde el PRI lamentamos que el gobierno estatal y federal estén solamente de apagafuegos y nada más, porque no traen una estrategia concreta para frenar la criminalidad en nuestro estado, lamentó el dirigente estatal, Memo Valencia, al reiterar su condena por el homicidio del líder de citricultores en Apatzingán, Bernardo Bravo.

Insistió en el reclamo de justicia para el empresario michoacano y para otros luchadores sociales, al recordar que, a más de dos años del asesinato de Hipólito Mora, sus homicidas siguen libres en la Tierra Caliente y otros en Estados Unidos, a pesar de contar con órdenes de aprehensión.

“En la medida en que esos tipos de crímenes sigan impunes, fomentan que se les haga fácil a los delincuentes asesinar a alguien con una voz tan poderosa como la de Bernardo Bravo. Tenemos muy claro que el Gobierno Federal no ha hecho absolutamente nada por resolver el tema de la criminalidad. Los limoneros siguen padeciendo”, dijo.

Memo Valencia aseguró que mientras la situación de la Tierra Caliente de Michoacán sea grave, “yo voy a seguir protestando”, hasta que se erradique lo que consideró un cáncer, como es el cobro de cuotas y que pagan los limoneros a la delincuencia organizada, quienes tienen de esclavos a todo el sector productivo.

El también diputado local lamentó las voces que exponen la verdadera situación del estado sean silenciadas por la delincuencia, situación que solo al gobierno oficialista conviene, “el más beneficiado de que ya no haya una voz alzándose por los limoneros, pues es el oficialismo. Así que pues nosotros vamos a seguirnos manifestando”.

Finalmente, el líder del Revolucionario Institucional afirmó que “la agenda política del PRI la rigen las causas del pueblo, las causas de la sociedad, las causas sociales y la prioridad es la seguridad”, de ahí que su voz seguirá señalando con fuerza y claridad, la situación de violencia en la que el oficialismo mantiene a Michoacán.

Acompañaron el posicionamiento, la secretaria general, Yadira Guerrero; la secretaria técnica del Consejo Político Estatal, Edna Martínez; los secretarios de Organización, Arturo Gamboa; de Operación Política, Brenda Garnica; de Acción Electoral, Ana Brasilia Espino; de Administración y Finanzas, Berenice Álvarez; de Innovación Digital, Verónica Gómez.