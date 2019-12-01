Se quema humilde vivienda en Morelia, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:59:21

Morelia, Michoacan, a 27 de octubre 2025.- Totalmente calcinada terminó una humilde vivienda, construida de madera y lámina de cartón, hechos registrados en la colonia Jacarandas, en la ciudad de Morelia, Michoacán, el siniestro sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue este medio día de lunes que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la avenida del Ferrocarril de la referida colonia, se estaba quemando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes se abocaron a sofocar la conflagración de la casa.

Finalmente se logró sofocar el incendio que consumió la vivienda, hecho que no dejó víctimas; las causas no se dieron a conocer.