Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña

Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:35:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- El síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, regresaba de Numarán a donde fue a dejar su hija cuando fue asesinado a balazos informó Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, así mismo indicó que no se descarta ninguna línea de investigación.

Entrevistado al respecto, el funcionario estatal aseveró que las indagatorias en torno al crimen del sindico siguen adelante y no se descarta ninguna línea de investigación.

Sobre los hechos se indicó que el funcionario municipal regresaba de Numarán en donde entregó a su hija y fue sobre la carretera Numarán-El Palmito, en la comunidad de La Angostura en donde fue baleado.

Agregó que se está confirmando si existían amenazas en contra de Ramírez Zárate y de ser así, su procedencia.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Más información de la categoria
Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México
Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato
Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Comentarios