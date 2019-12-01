Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:35:39

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- El síndico de Penjamillo, Roberto Ramírez Zárate, regresaba de Numarán a donde fue a dejar su hija cuando fue asesinado a balazos informó Carlos Torres Piña, Fiscal General del Estado, así mismo indicó que no se descarta ninguna línea de investigación.

Entrevistado al respecto, el funcionario estatal aseveró que las indagatorias en torno al crimen del sindico siguen adelante y no se descarta ninguna línea de investigación.

Sobre los hechos se indicó que el funcionario municipal regresaba de Numarán en donde entregó a su hija y fue sobre la carretera Numarán-El Palmito, en la comunidad de La Angostura en donde fue baleado.

Agregó que se está confirmando si existían amenazas en contra de Ramírez Zárate y de ser así, su procedencia.