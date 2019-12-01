Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:50:27

Durango, Durango, a 27 de octubre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Durango (FGE) capturó a dos mujeres por el presunto robo de una bebé de un mes de edad, identificada con las siglas J. R. R., del Hospital Materno Infantil de la ciudad de Durango, ocurrido el pasado 23 de octubre.

A través de un comunicado, la autoridad estatal identificó a las dos mujeres detenidas como Carla Daniela “R” y Anabel “R”, las cuales ya fueron ingresadas al Centro de Readaptación Social de la entidad.

De acuerdo con información oficial, Carla Daniela “N” salió de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Benito Juárez alrededor de las 9:00 h y se dirigió al nosocomio citado vestida con ropa quirúrgica azul marino y cubrebocas e ingresó a las instalaciones sanitarias por la escalera de emergencia.

Mientras tanto, Anabel “R”, empleada de limpieza en el hospital contratada por una empresa externa, proporcionó información a Carla Daniela de los horarios del área neonatal, así como la ubicación de la cuna de la bebé, quien sería dada de alta por su buen estado de salud.

Después, aproximadamente a las 16:00 del día mencionado, Carla Daniela “N” ingresó al área restringida y salió con la recién nacida envuelta en una sábana, a la cual metió en una mochila negra que portaba desde su casa.

Salió del hospital a las 16:15 h y caminó por la calle Miguel de Cervantes Saavedra, donde entró al baño de un negocio, realizó un cambio de ropa y partió rumbo a su domicilio en un taxi.

Ya en su hogar, la sospechosa mantuvo privada de la libertad a la menor y la privó de alimentos y los medicamentos especiales, además de que le cortó el cabello.

Al día siguiente, tras enterarse de la detención de Anabel “R”, Carla Daniela abandonó a la niña en una bolsa en un jardín cercano a su domicilio.

La menor fue localizada y trasladada a un hospital, para luego ser reunida con sus padres, señaló FGE duranguense.