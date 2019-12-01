Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz

Tierra Blanca, Veracruz, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno logró el aseguramiento de armamento e inmuebles a una célula delictiva con presencia en el estado de Veracruz.
Según información oficial, los agentes ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, el municipio de Tierra Blanca.
Las autoridades indicaron que dichos inmuebles eran utilizados por integrantes de una célula criminal dedicada a la extorsión, secuestro y robo con violencia.
En total se aseguraron:
- cuatro armas de fuego largas
- 166 cartuchos
- seis granadas
- 39 vehículos
- nueve tractocamiones
- seis camiones de volteo
- dos vehículos tipo pipa
- dos remolques
- dos retroexcavadoras
- una camioneta tipo redilas
- cinco motocicletas
- una contadora de billetes
- cinco cámaras fotográficas
- una videocámara
- 17 equipos telefónicos
- dinero en efectivo
- aparatos electrónicos
Por su parte, la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el aseguramiento representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos.