Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:48:34

Tierra Blanca, Veracruz, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno logró el aseguramiento de armamento e inmuebles a una célula delictiva con presencia en el estado de Veracruz.

Según información oficial, los agentes ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, el municipio de Tierra Blanca.

Las autoridades indicaron que dichos inmuebles eran utilizados por integrantes de una célula criminal dedicada a la extorsión, secuestro y robo con violencia.

En total se aseguraron:

cuatro armas de fuego largas

166 cartuchos

seis granadas

39 vehículos

nueve tractocamiones

seis camiones de volteo

dos vehículos tipo pipa

dos remolques

dos retroexcavadoras

una camioneta tipo redilas

cinco motocicletas

una contadora de billetes

cinco cámaras fotográficas

una videocámara

17 equipos telefónicos

dinero en efectivo

aparatos electrónicos

Por su parte, la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el aseguramiento representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos.