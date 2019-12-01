Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz

Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:48:34
Tierra Blanca, Veracruz, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad de los tres niveles de gobierno logró el aseguramiento de armamento e inmuebles a una célula delictiva con presencia en el estado de Veracruz.

Según información oficial, los agentes ejecutaron tres órdenes de cateo en  las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja-Tierra Blanca, el municipio de Tierra Blanca.

Las autoridades indicaron que dichos inmuebles eran utilizados por integrantes de una célula criminal dedicada a la extorsión, secuestro y robo con violencia.

En total se aseguraron:

  • cuatro armas de fuego largas
  • 166 cartuchos
  • seis granadas
  • 39 vehículos
  • nueve tractocamiones
  • seis camiones de volteo
  • dos vehículos tipo pipa
  • dos remolques
  • dos retroexcavadoras
  • una camioneta tipo redilas
  • cinco motocicletas
  • una contadora de billetes
  • cinco cámaras fotográficas
  • una videocámara
  • 17 equipos telefónicos
  • dinero en efectivo
  • aparatos electrónicos

Por su parte, la a Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) afirmó que el aseguramiento representa una afectación económica contra la célula delictiva de 45 millones 786 mil 520 pesos.

