Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO

Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:18:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Iguala, Guerrero, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad estatal de Guerrero, capturó a Alejandro “N”, ex policía de Iguala, presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio del Registro Nacional de Detenciones, el ex agente de seguridad fue detenido en la entidad guerrerense el pasado 23 de octubre a las 16:08 horas.

El ex uniformado, también conocido como “El Granito de Oro”,  fue descrito como de complexión delgada, tez morena, cabello negro y un lunar a la altura del labio, en el lado izquierdo y otro lunar al lado derecho de la nariz.

Cabe recordar que, el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo incluyó  en una lista de funcionarios y supuestos criminales relacionados al Caso Ayotzinapa.

El pasado 26 de septiembre de 2025 se cumplieron once años de la desaparición de los 43 normalistas.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Halla cadáver encobijado en Morelia, Michoacán 
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Este martes, primer juicio por crueldad animal en Zitácuaro: el caso de “Huesitos” sienta precedente legal
Fatal accidente en la autopista 57; a la altura de San Juan del Río, Querétaro
Más información de la categoria
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
El silencio que mata: asesinan al periodista Miguel Ángel Beltrán en Durango; señalan a cartel local
Ultiman en Numarán, a síndico de Penjamillo, Michoacán 
Pierde la vida aficionado de Cruz Azul bajo custodia policial; familia denuncia que su muerte no fue natural
Comentarios