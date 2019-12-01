Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 11:18:25

Iguala, Guerrero, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad estatal de Guerrero, capturó a Alejandro “N”, ex policía de Iguala, presuntamente involucrado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa “Isidro Burgos”, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), por medio del Registro Nacional de Detenciones, el ex agente de seguridad fue detenido en la entidad guerrerense el pasado 23 de octubre a las 16:08 horas.

El ex uniformado, también conocido como “El Granito de Oro”, fue descrito como de complexión delgada, tez morena, cabello negro y un lunar a la altura del labio, en el lado izquierdo y otro lunar al lado derecho de la nariz.

Cabe recordar que, el ex presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo incluyó en una lista de funcionarios y supuestos criminales relacionados al Caso Ayotzinapa.

El pasado 26 de septiembre de 2025 se cumplieron once años de la desaparición de los 43 normalistas.