Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 14:11:42
La Piedad, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- Luego del homicidio del síndico del municipio de Penjamillo, ocurrido en el municipio de Numarán, la  Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) inició Carpeta de Investigación al respecto.

Sobre el particular se informo que personal adscrito a la Fiscalía Regional de La Piedad se trasladó a la carretera que conduce de Numarán a la localidad de El Palmito, lugar donde fue localizado un vehículo de la marca Nissan, tipo sedán Tsuru, color guinda, en cuyo interior se encontraba el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Roberto Ramírez Zárate.

En el sitio, personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), llevó a cabo las actuaciones correspondientes y realizó el levantamiento del cuerpo, el cual presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego, además del vehículo antes referido.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) de La Piedad, para que se le practique la necropsia de ley y continuar con los trabajos de investigación que permitan el esclarecimiento de los hechos y la identificación del o los responsables.

