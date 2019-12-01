En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:11:32

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- Con una lesión producida por proyectil de arma de fuego, resultó un joven de 22 años el cual se opuso a un asalto, hechos registrados en Ciudad Jardín, en Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este lunes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Imperio Tarasco de la referida colonia, habían baleado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de

Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Juan Carlos “N”, de 22 años, el cual presentaba un balazo en el abdomen.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.