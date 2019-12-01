En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven

En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:11:32
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 27 de octubre 2025.- Con una lesión producida por proyectil de arma de fuego, resultó un joven de 22 años el cual se opuso a un asalto, hechos registrados en Ciudad Jardín, en Morelia, Michoacán.

Al respecto se informó que fue este lunes que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle Imperio Tarasco de la referida colonia, habían baleado a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de
Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a Juan Carlos “N”, de 22 años, el cual presentaba un balazo en el abdomen.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Continúan indagatorias sobre asesinato de sindico de Penjamillo, Michoacán: Torres Piña
Por el homicidio de servidor público de Penjamillo, Michoacán inician Carpeta de Investigación 
Aseguran armamento, inmuebles, autos y miles de pesos en efectivo a célula criminal en Veracruz
En intento de asalto en Morelia, a Michoacán lesionan con arma de fuego a un joven
Más información de la categoria
Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México
Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato
Caen dos mujeres por sustracción de bebé en hospital de Durango
Cae ex policía de Iguala presuntamente ligado al Caso Ayotzinapa; había sido señalado por AMLO
Comentarios