Detienen a presunto implicado en multihomicidio de 7 jóvenes, ocurrido en San Bartolo de Berrios, Guanajuato

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 12:19:12

San Felipe, Guanajuato, a 27 de octubre 2025.- Personal de seguridad del estado de Guanajuato y federal logró la captura de Edgar Eduardo “N”, señalado como un objetivo prioritario por su presunta responsabilidad en el multihomicidio perpetrado en el municipio de San Felipe, en dicha entidad.

El detenido estaría vinculado con el asesinato de siete jóvenes que celebraban el Día de las Madres, en la comunidad de San Bartolo de Berrios.

De acuerdo con información oficial, los agentes implementaron un operativo para su captura, derivado de su localización tras un análisis de campo y el seguimiento de denuncias ciudadanas.

El sospechoso está marcado por las autoridades por supuestamente ser el líder de una célula delictiva vinculada a la extorsión, el homicidio y enfrentamientos armados entre grupos criminales que operan al norte del estado de Guanajuato.

El pasado 19 de mayo, se registró una masacre en la plaza principal de San Bartolo de Berrios, municipio de San Felipe, en donde siete jóvenes fueron atacados a disparos por sujetos armados quienes se aproximaron a bordo de varios vehículos.