Cae en EEUU Víctor Álvarez Puga, señalado por el desvío de 3 mil mdp en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2025 a las 13:18:43

Ciudad de México, a 27 de octubre 2025.- Autoridades migratorias de Estados Unidos capturaron al empresario Víctor Álvarez Puga, señalado junto con otras 11 personas del desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras en México.

De acuerdo con los primeros informes, el esposo de la ex presentadora de televisión Inés Gómez Mont, también vinculada en este delito, fue capturado por no acreditar su estancia legal en territorio estadounidense.

En ese sentido, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), informó que el sospechoso se encuentra en el centro de detención de migrantes de Krome North, en Florida.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de la República (FGR) acusa al matrimonio y a otras diez personas por el desvío de 3 mil millones de pesos a través de empresas factureras bajo el control de Álvarez Puga, por medio de la adquisición de contratos para equipar diversos penales federales.