Se mantiene refuerzo operativo interinstitucional en Uruapan: Oseguera Cortés

Uruapan, Michoacán, 28 de agosto del 2025.- El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, señaló esta mañana que la Guardia Civil en conjunto con fuerzas federales y municipales mantiene un amplio despliegue operativo en la demarcación para brindar orden y tranquilidad a las y los uruapenses.

“Desde el día de ayer y hoy nuestros policías realizan labores preventivas reforzadas tras la detención de personas ligadas a una célula delictiva que opera en la región de Uruapan. Estas tareas llevan semanas, en una estrategia conjunta para combatir los delitos de alto impacto y garantizar la seguridad de la sociedad”, destacó Oseguera Cortés.

Asimismo, señaló que dichas labores efectuadas por la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Municipal son fortalecidas con la coordinación a través de la videovigilancia y monitoreo de los arcos carreteros conectados al C5 Michoacán.

Por último, puntualizó que no se dará marcha atrás para combatir a todo aquel que vulnere la paz; los policías y el personal castrense mantienen un entorno de paz y tranquilidad en estos momentos en el municipio y sus inmediaciones.