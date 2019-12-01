Se inunda la Parroquia de San Miguel Arcángel en el municipio de Querétaro; hay daños significativos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 19:43:54

Santiago de Querétaro, Querétaro, a 24 de agosto de 2025.- Las intensas lluvias registradas recientemente provocaron la inundación de la Parroquia de San Miguel Arcángel, ubicada en la colonia Felipe Carrillo Puerto, dejando daños significativos en el inmueble religioso.

El agua alcanzó hasta 50 centímetros de altura, afectando bancas, el altar y causando la caída de la imagen en bulto de Jesús, la cual sufrió daños considerables. El templo pertenece al vicario de la Diócesis de Querétaro, Martín Lara Becerril, quien encabezó personalmente las labores de limpieza.

Desde temprana hora, decenas de feligreses acudieron al llamado de auxilio, formando una cadena humana para extraer el agua con baldes y cubetas. Lara Becerril, descalzo y dentro del agua, lideró la faena con espíritu solidario.

Mientras unos se encargaban de sacar el agua estancada, otros limpiaban las bancas y atendían las cuarteaduras que también se presentaron en la estructura del templo. La comunidad se mostró unida ante la emergencia, reafirmando su compromiso con la preservación de este espacio de fe.