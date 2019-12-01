Se incendia panadería de Soriana en CDMX; evacuaron a 100 personas 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Agosto de 2025 a las 15:56:29

Ciudad de México, a 24 de agosto de 2025.- Un fuerte incendio se registró en la panadería de la tienda Soriana, la cual está ubicada en el centro comercial Parque Delta de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron minutos después del mediodía de este domingo, sobre la avenida Cuauhtémoc, en la colonia Piedad Narvarte, por lo que tras recibir el reporte, los servicios de emergencia se movilizaron al lugar.

Según las primeras indagatorias, las llamas comenzaron en una freidora industrial, cuyo aceite provocó el incendio en la panadería.

Ante el humo que comenzó a hacerse rápidamente, las autoridades comenzaron a evacuar por seguridad a más de 100 personas, entre ellos, trabajadores y visitante de la plaza comercial.

En las labores para sofocar el fuego, participaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Protección Civil y personal de seguridad de la alcaldía Benito Juárez, los cuales tardaron poco más de 30 minutos en terminar de apagar las llamas.

De acuerdo a información de las autoridades, debido a la rápida movilización, no se reportaron lesionados, ni personas intoxicadas.

Después de que se revisara el inmueble y de que aseguraran la seguridad, se reanudaron las actividades comerciales en Parque Delta.