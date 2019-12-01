Se incendia palmera representativa del Centro de Saltillo, Coahuila por uso de pirotecnia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Diciembre de 2025 a las 23:02:55

Saltillo, Coahuila, a 25 de diciembre de 2025.- El uso de pirotecnia durante la celebración de Nochebuena provocó un incendio que ocasionó daños considerables a una palmera representativa ubicada en el primer cuadro de Saltillo, Coahuila, lo que generó la intervención de corporaciones de seguridad y de emergencia.

El incidente fue alertado por ciudadanos a través de grupos vecinales de WhatsApp alrededor de las 00:54 horas del 24 de diciembre, en el cruce de las calles Morelos y Pípila, en la zona centro de la capital coahuilense.

A pesar de que la quema y manipulación de pirotecnia está prohibida en la entidad, durante las festividades decembrinas su uso se registró en distintos puntos de la ciudad.

Vecinos del sector señalaron que el siniestro causó afectaciones graves tanto a la palmera como a algunos vehículos estacionados en el lugar, por lo que solicitaron que se apliquen sanciones contra los responsables.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas tras el hecho.