Se incendia humilde vivienda en colonia irregular de Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 09:03:22
Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- Daños materiales fue el saldo que dejó el incendio de una humilde vivienda ubicada en la colonia irregular el Polvorín al poniente de la capital del estado.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que en el referido lugar se estaba incendiando una vivienda.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de bomberos quienes servicios abocaron a sofocar la conflagración de una vivienda construida de madera y lámina de cartón.

Una vez controlado el siniestro se informó que este solo dejó daños materiales, las causas del incendio no se dieron a conocer.

