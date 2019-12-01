Accidente en Morelia, Michoacán deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 09:17:09

Morelia, Michoacán, a 11 de diciembre 2025.- Un saldo de una persona sin vida y cuantiosos daños materiales fue el que dejó un accidente registrado en el Periférico Paseo de la República de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que fue esta madrugada de jueves que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad en sentido oriente-poniente en las inmediaciones de la Técnica 65, se había registrado un accidente vehicular.

Al sitio acudieron elementos de tránsito y paramédicos de Protección Civil quienes al arribar encontraron chocado un vehículo placas PPP515D, y dentro de este el cuerpo sin vida del conductor.

Con base en lo anterior al sitio acudieron elementos de la FGE quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo e iniciaron las actuaciones correspondientes.