Amplían plazo de investigación en caso de Julio César “N”; seguirá proceso en libertad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 10:48:22

Ciudad de México, a 11 de diciembre 2025.- El juez federal de Distrito Édgar Alejandro Domínguez Villapudua avaló otorgar tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria en el expediente donde figura Julio César “N”, boxeador profesional mexicano.

El togado tomó la determinación que afecta tanto a la Fiscalía General de la República (FGR) como a la defensa del ex campeón mundial.

Además, fijó para la audiencia intermedia para el próximo 24 de febrero.

El pugilista se presentó en la Sala, en donde escuchó al Ministerio Público, que solicitó ampliar el plazo de investigación de tres a seis meses, al argumentar diligencias pendientes, entre ellas requerimientos a autoridades de Estados Unidos.

Por su parte, la defensa de Julio César “N” respaldó la solicitud, al señalar o que necesitan más tiempo para analizar dictámenes periciales y verificar la autenticidad de audios obtenidos mediante intervenciones telefónicas.