María Corina Machado confirma que recibió ayuda de EEUU para salir de Venezuela

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:39:25
Oslo, Noruega, a 11 de diciembre 2025.- La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado confirmó que recibió ayuda de Estados Unidos para salir de Venezuela y poder llegar a Oslo, Noruega.

"Sobre si he recibido apoyo del gobierno de Estados Unidos para que yo pudiera llegar a Oslo, la respuesta es sí", dijo la política sudamericana sin da más detalles.

No obstante, durante su encuentro con medios, en el que estuvo acompañada del primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, agradeció "a todos esos hombres y mujeres que arriesgaron sus vidas" para que pudiera estar en Oslo.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, llegó a la capital de Noruega horas después de que su hija, Ana Corina Machado recibió el galardón en su nombre; sin embargo, aseguró que quiere estar de regreso en Venezuela lo más pronto posible.

"Mi deber era venir para recoger este premio para llevarlo de vuelta a los venezolanos. Pronto estaré de vuelta en Venezuela y sé que muy pronto ustedes también", dijo desde el Instituto Nobel Noruego.

Por otra parte, indicó que la oposición venezolana está "trabajando de manera ardua" con el Gobierno estadounidense para explicar a detalle su plan para una transición, pero negó estar involucrada en las operaciones que la administración de Donald Trump desarrolla en el Caribe.

