Queman árbol de navidad en Zitácuaro, Michoacán; piden justicia por homicidio de joven durante un retén de elementos policiacos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 21:33:51

Zitácuaro, Michoacán, a 10 de diciembre de 2025.- Familiares y conocidos de Ángeles, realizaron una manifestación para exigir justicia por el asesinato de la joven, presuntamente cometido por agentes de Tránsito municipal de Zitácuaro el pasado 7 de diciembre.

Alrededor de un centenar de personas se concentraron en la avenida Revolución Sur, en la esquina con Leandro Valle, y marcharon hasta la plaza cívica Benito Juárez, donde se colocaron frente al palacio municipal. Ahí demandaron la presencia del alcalde, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, quien no salió a atenderlos.

Ante la indignación por las extorsiones, abusos y el reciente homicidio de Ángeles, los manifestantes prendieron fuego al árbol navideño instalado en la plaza. Elementos de seguridad activaron un operativo y se solicitó el apoyo del cuerpo de bomberos para controlar el incendio.

Mientras coreaban “¡Justicia!”, el grupo veía como las llamas consumían el árbol.

Los familiares esperan que la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) les proporcione avances de la investigación y confirme si hay funcionarios de Tránsito detenidos por el caso.

Cabe resaltar que los hechos ocurrieron el pasado 7 de diciembre, cuando Ángeles viajaba en motocicleta junto con un joven. Al llegar a la calle Galeana encontraron un retén y, según los primeros reportes, al no detenerse un agente abrió fuego en repetidas ocasiones. Ambos resultaron heridos tras los disparos y fueron atendidos por los servicios de emergencia. La joven fue llevada al hospital regional, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.

Su acompañante presentó una lesión de bala en el hombro y permanece bajo atención médica.

Se presume que el agente señalado como responsable huyó con apoyo de sus superiores.