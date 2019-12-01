Aseguran tres talleres de blindaje artesanal en Culiacán, Sinaloa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Diciembre de 2025 a las 08:58:02

Culiacán, Sinaloa, a 11 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal aseguró tres inmuebles habilitados como talleres de servicio de blindajes artesanales de vehículos, en cuyo interior se aprecia que existen diversos objetos que constituyen delitos en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

A través de un comunicado, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), dio a conocer que a través de una denuncia anónima se informó que en la colonia Miguel Hidalgo, en la parte sur-oriente de la capital sinaloense, posiblemente se realizaban actividades ilícitas.

Por lo anterior, agentes de la entidad y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron al sito y aseguraron los tres inmuebles señalados.

Cabe señalar que, de momento, los uniformados no han entrado a los edificios, al no contar con una orden de cateo, por lo que colocaron un cerco sobre toda la calle Alba de Acosta.