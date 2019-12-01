Se encienden alertas sanitarias en Reino Unido por brote de gripe H3N2

Se encienden alertas sanitarias en Reino Unido por brote de gripe H3N2
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Diciembre de 2025 a las 22:53:20
Reino Unido, a 10 de diciembre de 2025.- La gripe H3N2 es una variante de influenza A que circula con rapidez en Reino Unido y partes de Estados Unidos, la cual ha encendido alarma entre especialistas y autoridades sanitarias.

A pesar de que no se trata de un virus nuevo, hay un aumento considerable de contagios, además de que existe la posibilidad de que se propague durante las próximas semanas.

La gripe H3N2 es un subtipo del virus de influenza A, pero tiene una rápida capacidad de transmisión. 

Este tipo de gripe fue Identificada por primera vez en cerdos de Estados Unidos en el 2010, H3N2 contiene el gen M, también presente en el virus pandémico H1N1.

Entre los síntomas de dicha enfermedad están fiebre, tos seca, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio extremo, escalofríos, congestión o goteo nasal o incluso, dolor de garganta, además de que en personas vulnerables puede generar complicaciones. 

En caso de presentar dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o confusión, y empeoramiento acelerado de los síntomas, es necesario acudir a realizarse una valoración médica.

