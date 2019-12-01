Se incendia forrajera en la comunidad Valle de Guadalupe en Tangancícuaro, Michoacán; solo hubo daños materiales 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 19:09:01

Tangancícuaro, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Cuantiosos daños materiales dejó como saldo el incendio de una forrajera, hechos registrados en la comunidad de Valle de Guadalupe en esta municipalidad.

Al respecto se informó que los servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la calle de Nicolás Bravo de la referida comunidad, se estaba incendiando una forrajera.

Al sitio acudieron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes se encargaron de sofocar la conflagración.

Una vez que se sofocó el incendio, se confirmó que el mismo sólo dejó daños materiales; las causas del percance no se dieron a conocer.