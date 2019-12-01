Identifican a motociclista fallecido en accidente de la Av. Nocupétaro en Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 20:16:36

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Como Hersaí S., de 23 años, fue identificado el joven que murió en el accidente de motocicleta registrado en la Avenida Nocupétaro de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del domingo sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la tienda Chedraui, en la colonia Industrial, se había registrado un accidente vehicular.

A consecuencia del percance, un motociclista perdió la vida, al tiempo que el conductor del vehículo que participó en el accidente se dio a la fuga.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Hersaí S., de 23 años.