Identifican a motociclista fallecido en accidente de la Av. Nocupétaro en Morelia, Michoacán 

Identifican a motociclista fallecido en accidente de la Av. Nocupétaro en Morelia, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Noviembre de 2025 a las 20:16:36
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Morelia, Michoacán, a 3 de noviembre de 2025.- Como Hersaí S., de 23 años, fue identificado el joven que murió en el accidente de motocicleta registrado en la Avenida Nocupétaro de esta ciudad de Morelia.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, la mañana del domingo sobre la referida vialidad en las inmediaciones de la tienda Chedraui, en la colonia Industrial, se había registrado un accidente vehicular.

A consecuencia del percance, un motociclista perdió la vida, al tiempo que el conductor del vehículo que participó en el accidente se dio a la fuga.

Fue al continuar con las indagatorias que el ahora occiso fue identificado por sus deudos como Hersaí S., de 23 años.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Cierran temporalmente tiendas Waldo's en Sonora; serán revisadas tras explosión en sucursal que cobró la vida de 23 personas
Identifican a motociclista fallecido en accidente de la Av. Nocupétaro en Morelia, Michoacán 
Harfuch reporta emboscada fallida en Guasave: 13 agresores abatidos, 9 secuestrados liberados y arsenal asegurado a célula de Sinaloa
Ataque a personal del Gabinete de Seguridad deja 13 agresores fallecidos y 9 personas liberadas en Sinaloa
Más información de la categoria
Harfuch reporta emboscada fallida en Guasave: 13 agresores abatidos, 9 secuestrados liberados y arsenal asegurado a célula de Sinaloa
Rompe Perú relaciones diplomáticas con México
La caída del gobernador sería darle gusto a Leonel Godoy Rangel: Memo Valencia
Se difunde supuesta identidad del homicida de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan
Comentarios